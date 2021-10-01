وكالة الأدوية الأوروبية: صلة محتملة بين لقاح جونسون وإصابات نادرة بجلطات دموية

خلصت لجنة السلامة والمخاطر التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية إلى أنه هناك صلة محتملة بإصابات نادرة بالجلطات الدموية الوريدية ولقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون، وذلك في ضوء مراجعة دليل جديد من دراستين وبيانات جرى تجميعها بينما يتم استخدام اللقاح في سياق حملات التطعيم.



وهذا التحذير مختلف عن الآثار الجانبية النادرة للغاية للإصابة بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



كانت الجلطات الدموية الوريدية مشمولة بالفعل في خطة إدارة المخاطر للقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 على أنه من بين المخاوف التي تتعلق بالسلامة التي سوف يتم التحقق فيها، استنادا إلى نسبة أعلى من الإصابات بالجلطات الدموية الوريدية التي لوحظت بين المجموعة الملقحة مقابل مجموعة الدواء الوهمي في الدراسة السريرية الكبيرة التي استخدمت لإجازة هذا اللقاح.



وبالتالي توصي اللجنة بإدراج الجلطات الدموية الوريدية على أنها عرض جانبي نادر جراء لقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 في المعلومات عن المنتج، إلى جانب تحذير برفع الوعي بين العاملين في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتلقون اللقاح خصوصا هؤلاء الذين قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.