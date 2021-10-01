مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم سيارتين ملاكي في إسنا بالأقصر

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على الطريق الزراعي "القاهرة-أسوان"، بمدينة إسنا بالأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة إسنا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة- أسوان الزراعي، وذلك بقرية نجع أبو سعيد بمدينة إسنا، وعلى الفور انتقل قيادات مركز إسنا إلى موقع الحادث ، و3 سيارات إسعاف نقلت شابين مصابين وثالث متوفي.

وتبين إصابة "حسني.ع.ح" 36 عامًا، و"علي.ع" 35 عاما، مقيم بمدينة إسنا، وتنوعت إصاباتهما بين ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف، فيما أسفر الحادث كذلك عن مصرع، "ر.ر.ت" 25 عامًا مقيم بمدينة الأقصر.

وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى إسنا، فيما نقل الآخر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع جثة المتوفي بمستشفى إسنا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.