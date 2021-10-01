أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم شن حملة مكبرة من ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري وحي الخليفة بمحافظة القاهرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية.

وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان اليوم - أنه تم خلال الحملة ضبط نحو 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف وتم تسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح البيان أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولي الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة .

وكان قد وجه وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بحي الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الالكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة.