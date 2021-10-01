إزالة 115 مبنى و33 حالة تعد على أراض زراعية فى الموجه 18 لإزالة التعديات بالمحلة

صرح محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بأنه تمت ازالة 50 حالة تعد بمساحة 4353 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الاسمنتى والخرساني وهناجر مغطاة بالصاج.

يأتي >لك فى إطار أعمال الموجة الثامنة عشر لازالة التعديات علي املاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الامنية والشرطية وهندسة صرف بحري زفتي و تحت اشراف الأستاذ سعد نصر نائب رئيس المدينة.

يذكر أنه تمت ازالة 65 حالة تعد على مساحة 1591 مترا مربعا و 33 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 11 قيراطا و 12 سهما منذ بدء اعمال الموجة الثامنة عشر لازالة التعديات .

وأشار رئيس المدينة إلى تواصل أعمال الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات أول بأول، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

ه م غ