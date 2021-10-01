 إزالة 115 مبنى و33 حالة تعد على أراض زراعية فى الموجه 18 لإزالة التعديات بالمحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 115 مبنى و33 حالة تعد على أراض زراعية فى الموجه 18 لإزالة التعديات بالمحلة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 5:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 5:31 ص

صرح محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بأنه تمت ازالة 50 حالة تعد بمساحة 4353 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الاسمنتى والخرساني وهناجر مغطاة بالصاج.
يأتي >لك فى إطار أعمال الموجة الثامنة عشر لازالة التعديات علي املاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الامنية والشرطية وهندسة صرف بحري زفتي و تحت اشراف الأستاذ سعد نصر نائب رئيس المدينة.
يذكر أنه تمت ازالة 65 حالة تعد على مساحة 1591 مترا مربعا و 33 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 11 قيراطا و 12 سهما منذ بدء اعمال الموجة الثامنة عشر لازالة التعديات .
وأشار رئيس المدينة إلى تواصل أعمال الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات أول بأول، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.
ه م غ

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