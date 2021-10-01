اليونان وتركيا تستعدان لعقد جولة محادثات جديدة لتخفيف التوتر

تستعد اليونان وتركيا لاستئناف المحادثات بينهما بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ونزاعات على مناطق في بحر إيجة الأسبوع المقبل.



وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الجمعة أن خبراء من الجانبين سيلتقون في السادس من أكتوبر.



ومن المنتظر أن تتناول المحادثات الاستكشافية، التي ستتوسط فيها ألمانيا وأطراف أخرى، إمكانية إرساء أرضية مشتركة لحوار حقيقي، بحسب الخارجية اليونانية.



وتتهم أثينا تركيا بالتنقيب بصورة غير مشروعة عن الغاز الطبيعي في مياه تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الحصرية لليونان.



وتشير أنقرة، من جانبها، إلى أن المناطق التي تنقب فيها عن الغاز تنتمي للجرف القاري التركي، وأنه يحق لتركيا استغلال الموارد الطبيعية فيها.



وكاد هذا النزاع يتسبب في نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين العام الماضي.