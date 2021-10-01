انطلقت صباح اليوم الجمعة أكبر مسيرة شبابية رياضية إحتفالا باليوم العالمي للقلب ( نبض حياة) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك من أمام أحد الصروح المميزة دار الاوبرا المصرية بالجزيرة.

وصرح سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بأن الإحتفال يأتى بدعم من وزير الشباب والرياضة والمحافظ فى إطار تعاون وثيق ومتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ممثل فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة والإدارة العامة للقاعده الشعبية الدكتورة غادة جمال الدين في مشهد متواصل ومشرف مع الوزارة لكافة الفعاليات وخطط النشاط بما يليق باسم أسرة الشباب والرياضة المصرية .

ودعا الدكتور حُزين وكيل الوزارة الجميع للانضمام إلى مراكز الشباب التى اصبحت تليق باسم مصر وشعبها العظيم فى ظل اهتمام الدولة المصرية غير المسبوق من أجل واقع عالمى لمصرنا الجديدة .

وأكد الدكتور سيد حُزين ، - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط - على هامش المسيرة، حرص كافة المراكز الشبابية بالعاصمة على تقديم خدمة مجتمعية للمجتمع تسهم فى بناء الفرد فكريا وثقافيا واجتماعيا والإهتمام بصحته كأحد أهم الاولويات الرئيسة للدولة المصرية على المستويات كافة..مشيرا الى أن المديرية تسهم من خلال 10 مراكز شباب في تجهيز أماكن على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد covid 19 على مدار اليوم لفترتين صباحية ومسائية وتم اختيار تلك المراكز تيسيرا على المواطنين للقرب من المواصلات العامة ومحطات المترو والكثافة السكانية حيث تأتى تلك المراكز على مستوى احياء القاهرة " مركز شباب روض الفرج ، مركز شباب دار السلام ، مركز شباب حلوان الجديدة، مركز شباب القلعة مركز شباب عزبة النخل، منشية التحرير، مركز شباب الحبانية، مركز شباب بولاق ، مركز شباب الجمالية، مركز شباب المعادى الجديدة".

وانطلقت المسيرة صباح اليوم بشارع سراى الجزيرة ثم يسارا ش برج القاهرة وتم التقاط صورة تذكارية امام أحد اشهر معالمها الكبرى برج القاهرة بمشاركة اكثر من 500 مشارك من ابناء هيئات ومراكز القاهرة وحملة الاعلام والموسيقى وابناء الكشافة والبرلمان فى مشهد يؤكد أهمية نشر الثقافة الرياضية والتأكيد على أهمية الصحة العامة فى اليوم العالمى للقلب _ والذى يحمل شعار _ نبض حياة.

وصرح جمال مصرى مدير عام المركز الإعلامى بالمديرية بأنه فى ضوء تعليمات وكيل الوزارة تم التنسيق على المستويات كافة من خلال وسائل الإعلام والفضائيات لاهمية المناسبة تأكيدا لقيمة الصحة العامة ونشر الوعي والثقافة الرياضية وتعظيم الإستفادة من الدور المجتمعى لمراكز الشباب وأهمية الممارسة الرياضية حيث تختتم فعاليات اليوم برحلة نيلية بمنطقة قصر النيل من خلال المراكب الشراعية والتى تتزين بشعار اليوم العالمى للقلب ( نبض حياة) لإظهار اهمية صحة القلب.