ميركل: ليبيا ستظل أولوية لألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، الجمعة، إن ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة في برلين، وفقاً لموقع قناة "الشرق" السعودية.