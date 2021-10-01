 ميركل: ليبيا ستظل أولوية لألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة - بوابة الشروق
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ميركل: ليبيا ستظل أولوية لألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة

وكالات
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:16 ص

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، الجمعة، إن ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة في برلين، وفقاً لموقع قناة "الشرق" السعودية.

 


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