محافظ جنوب سيناء يشارك في احتفالات العيد الوطني لمدينة سيناء بدولة رومانيا

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، اليوم الجمعة، في احتفالات العيد الوطني لمدينة سيناء بدولة رومانيا، بصحبة فلاد أوبوريا عمدة المدينة، وذلك وسط ترحيب كبير على المستوى الرسمي والشعبي.

وكان محافظ جنوب سيناء، قد وصل اليوم إلى مطار بوخارست الدولي، واستقبله السفير المصري برومانيا، ثم التقى داخل القصر الرئاسي الروماني السابق بعمدة مدينة سيناء برومانيا "فلاد أوبوريا"، والذي أقام حفل عشاء للمحافظ والوفد المرافق له.

وتأتى هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التعاون في عدد من المجالات وخاصة التنشيط السياحي بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية بدولة رومانيا.