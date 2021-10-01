أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة العمل على دعم جميع الأطراف الليبية من أجل بلورة خارطة طريق تصل بليبيا إلى بر الأمان.

وشدد المسؤول الأمريكي - في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الانتخابات، الذي تحتضنه الرباط - على ضرورة تشجيع جميع القادة الليبيين على العمل معا وتقديم التسويات اللازمة من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح السفير الأمريكي أن بلاده تدعم هذا اللقاء وأطراف الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن “هذه لحظة فاصلة في تاريخ ومسار المفاوضات الليبية”.

وشدد على ضرورة وضع أسس قانونية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، كما شدد على ضرورة وقف الأعمال العسكرية الأجنبية في ليبيا، والعمل على محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات ليومين، ومن المرتقب أن يصل وفد آخر من تونس خلال الساعات المقبلة.