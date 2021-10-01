حذّر المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة مما أسماها "كارثة" ستحل بالبشرية في الفترة المقبلة، معقّبًا: " كورونا بالنسبة لها ولا حاجة".

وقال خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد على شاشة "ten"، مساء الخميس، إنّ هذه الكارثة تتمثّل في الاحتباس الحراري، والتي حمّل صناع القرار حول العالم مسؤوليتها.

وأضاف أن هناك تقارير أمريكية تكشف أنه في عام 2030 سيواجه العالم أصعب محنة في تاريخه، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على البشر فقط.

وتابع: "الزراعة سيموت والمياه ستختفي.. كل ما في الدنيا سيُضرب بسبب الاحتباس الحراري"، مذكّرًا بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال في 2016 خلال حملته الانتخابية، إنّه لا يوجد شيء اسمه الاحتباس الحراري ووصفها بأنها كذبة كبيرة اخترعتها الصين لتدمير المصانع الأمريكية.

وكانت باتريشيا سبينوزا كبيرة مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، قد دعت الحكومات إلى وقف أساليب التأجيل والتسويف وتبني إجراءات سريعة وواسعة النطاق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف معها.

وقبل أشهر قليلة قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة لهذا العام، ناشدت سبينوزا الحكومات التي وقعت على اتفاقية باريس لعام 2015 أن تدعم "الجهود الطموحة والسريعة والواسعة النطاق والتحويلية" للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والاستعداد للآثار الحتمية لارتفاع درجة حرارة العالم.