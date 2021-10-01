أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بمصر، اليوم الجمعة زيارة إلى القصر الرئاسي السابق بمدينة سيناء برومانيا، وكان في استقبالهم فلاد أوبوريا، عمدة مدينة سيناء، وذلك في مستهل زيارة محافظ جنوب سيناء لدولة رومانيا لتنشيط السياحة.

وكان قد محافظ جنوب سيناء، اليوم إلى مطار بوخارست الدولي، وكان في استقباله السفير المصري برومانيا، ووتأتى هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التعاون في عدد من المجالات وخاصة التنشيط السياحي بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية بدولة رومانيا.