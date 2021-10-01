إصابة أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بنصر النوبة

أصيب أمين شرطة تابع لقوة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، مساء الخميس، بطلق نارى أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر إجرامية بدائرة المركز، وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى نصر النوبة لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد أثناء عمل كمين متحرك بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، أطلق مجموعة من العناصر الإجرامية يستقلون سيارة ربع نقل أعيرة نارية على كمين الشرطة فى محاولة للهرب، وأسفرت العملية عن إصابة أمين شرطة عادل سعيد إبراهيم، 44 سنة، بطلق نارى فى القدم اليسرى.

تم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى ملاحقة المتهمين مرتكبى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.