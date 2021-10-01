حملة للتصدي لزواج القاصرات بمجلس قروي المعصرة في المنيا

استقبل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا، اليوم، محمد صلاح منسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة، وسيدة جابر مدير إدارة الامومة والطفولة بمحافظة المنيا، وبحضور أحمد عبدالقادر وكيل إدارة الأمومة والطفولة بالمركز، وذلك للتنسيق في البدء بعمل حملة للتصدي لزواج القاصرات بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب المنيا.

وقال منسق المجلس القومي بالقاهرة، إن هدف الحملة التصدي للتقاليد المجتمعية غير السوية والتي يجب تغييرها لمصلحة الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانوني، وتأثيره السلبي على حياة البنات، حيثُ يشارك في الحملة أخصائين نفسيين واجتماعيين وقانونين وأطباء ورجال دين تحت رعاية اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضافت سيدة جابر ، أنه سيتم تناول القضية من عدة جوانب حيث سيتم إشراك رجال الدين المستنيرين ليؤكدوا على مفهوم "كلكم راع ومسئول عن رعيته"، ويتم توضيح المستهدف من خلال وضع آليات للإبلاغ عن الزواج المبكر للأطفال دون السن القانوني من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل "16000" والإبلاغ عن أي مأذون يقوم بهذا العمل المشين وكذا الإبلاغ عن أولياء الأمور المشاركين في تلك الجريمة.

وقال رئيس المدينة، إن القضية التي نحن بصددها اليوم واحدة من القضايا الحياتية والتي تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون، وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانون ضد كل من يجبر قاصرا على تلك الظاهرة.

وأضاف أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع، وتعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا .