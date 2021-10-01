مدرب مانشستر يونايتد يدعو لاعبيه للبناء بعد الفوز على فياريال في دوري الأبطال

دعا أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لاعبيه إلى البناء على الفوز الذي حققه الفريق على حساب فياريال الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يواجه إيفرتون غدا السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مانشستر يونايتد خسر ثلاث من أصل أربع مباريات خاضها قبل مباراة يوم الأربعاء الماضي، لكنه نجح في الفوز بنتيجة 2 / 1 على ملعب "أولد ترافورد" بفضل هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة.

وقال سولشاير في حديث مع الصحفيين، اليوم الجمعة: "الدافع الكبير والطاقة التي حصل عليها الفريق عقب ذلك الفوز بحاجة للبناء عليها".

وأضاف: "حدث تحول سريع للغاية ما بين مساء الأربعاء وصباح السبت، لكن اللاعبين لن يندمجوا في تلك الأجواء ونحن بحاجة للبدء مما انتهينا اليه ليلة الأربعاء".

وكان هدف رونالدو في الدقائق الأخيرة، هو الخامس للاعب البالغ من العمر 36 عاما، منذ انضمامه إلى الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المدرب النرويجي: "تأثيره كبير داخل وخارج الملعب وهذا يبين مدى الاحترافية التي يتحلى بها، وبالطبع تسجيل الأهداف، خمسة أهداف في خمس مباريات توضح كل شيء".

وتابع: "إنه لا زال في هذه السن في كامل لياقته، بالطبع سنحتاج إلى إدارة ذلك الأمر، ويجب علينا التأكد من أنه قادر على الاستمرار بهذا المستوى، وهو مثال رائع للجميع في طريقة استعداده وتصرفاته الاحترافية".