الإكوادور تعلن حالة الطوارئ داخل السجون إثر اشتباكات هي الأكثر دموية في سجن ساحلي

أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ داخل السجون إثر معارك بين أفراد العصابات في سجن ساحلي؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 116 شخصا وإصابة 80 آخرين.

ووصفت السلطات الإكوادورية - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، هذا الحادث بأنه أسوأ حمام دم في السجون على الإطلاق.

وأوضح مسئولون أنه جرى العثور على خمسة على الأقل من القتلى مقطوعي الرأس.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأن العشرات من سيارات الجيش والشرطة في الإكوادور توجهت إلى السجن الساحلي إلى جانب سيارات الإسعاف اليوم، فيما حلقت طائرات هليكوبتر فوقه.