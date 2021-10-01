 17 % ارتفاعا لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة في الربع الثالث - بوابة الشروق
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17 % ارتفاعا لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة في الربع الثالث

وكالات
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:57 ص

شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة "إي جي إكس 70" ارتفاعا ملحوظا في الربع الثالث من العام الجاري؛ بنسبة 17.2%، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس30 بنسبة 2.54% فقط، حسبما ذكر التقرير الربع سنوي للبورصة الصادر مساء أمس.

وتولي إدارة البورصة رعاية كبيرة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد افتتحوا جلسة تداول في يوليو الماضي، بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر بنسبة 7.5% والمؤشر الرئيسي بنسبة 5.6%

 


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