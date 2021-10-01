كارباورشيب التركية تعلن توقفها عن إمداد لبنان بالكهرباء

أعلنت شركة "كارباورشيب" التركية اليوم الجمعة، أنها ستغلق إمدادات الكهرباء عن لبنان، مشيرة إلى انتهاء عقدها مع شركة الكهرباء الحكومية "كهرباء لبنان".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان للشركة ، أنها "أوقفت إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها فاطمة غولسلطان وأورهان باي، الراسيتين قبالة معملي الجية والذوق تباعا، وذلك مع انتهاء العقد صباح اليوم. وسوف تعلم شركة كارباورشيب الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتيها تباعا في الوقت المناسب".

وقال متحدث باسم الشركة: "اعتبارا من الأول من تشرين أول، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان، وبالتالي، سنباشر بعمليةانسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماما أزمة الطاقة الحادة في البلاد".

أضاف: "خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد. نتمنى الأفضل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والبلد ككل في الأشهر والسنوات المقبلة".

وفي أيار/مايو الماضي، علقت الشركة إمدادات محطات الطاقة العائمة لأكثر من شهر، مشيرة إلى فشلها في حل نزاع على الدفع استمر شهورا، وتهديدات قانونية بالاستيلاء على سفنها بسبب مزاعم بالفساد.

وقالت كارباورشيب إنها زودت لبنان بـ 370 ميجاواط أو ربع إمدادات لبنان منذ عام 2013.

ومن المرجح أن يؤدي فقدان الطاقة من السفن التركية إلى تزايد حدة انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان.

ويواجه لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، نقصا حادا في الوقود، مما يدفع الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية إلى حافة الانهيار.