موراي يودع بطولة سان دييجو المفتوحة

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استهل كاسبر رود، مشاركته في بطولة سان دييجو المفتوحة للتنس، بالفوز 7-5 و6-4 على أندي موراي، في ثاني أدوار المسابقة المقامة بالولايات المتحدة.

وسيواجه كاسبر، نظيره لورينزو سونيجو في ربع نهائي البطولة.

وتأهل سونيجو، لربع النهائي على حساب سيباستيان كوردا، بعدما فاز عليه بواقع 6-4 و6-3.

وفي مباراة أخرى، فاز الكندي دينيس شابوفالوف، على منافسه الأمريكي تايلور فريتز، بنتيجة 7-6 (9-7) و6-2.

وتأهل شابوفالوف لمواجهة كاميرون نوري، الذي أطاح بدانييل إيفانز، بواقع 7-6 (7-3) و6-3.

وصعد جريجور ديميتروف، لنفس الدور بعدما تغلب بسهولة شديدة على أوجست هولمجرين بنتيجة 6-1 و6-1.

وسينافس ديميتروف على بطاقة عبوره لنصف النهائي أمام أصلان كاراتسيف، الذي أطاح بهوبرت هوركاتش، بواقع 5-7 و6-4 و6-2.