وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة الأمريكية حتى 3 ديسمبر المقبل لمنع الإغلاق الحكومي .

وقال البيت الأبيض ، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه: " تم التوقيع على الوثيقة كقانون تشريعي".

وأضاف أن تمديد قانون التمويل الحكومي وتقديم المساعدة الطارئة "يتضمن قرارًا مستمرًا قصير الأجل يوفر مخصصات للسنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية حتى 3 ديسمبر 2021، لاستمرار مشروعات وأنشطة الحكومة الفيدرالية".

ووفقا للبيت الأبيض، يشمل مشروع القانون دعم المجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية والمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان .

ولفت البيان إلى أن بايدن توجه بالشكر للمشرعين الذين شاركوا في العمل على هذه الوثيقة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس بالأغلبية على مشروع قانون لمنع الإغلاق الحكومي وتمويل الأنشطة الحكومية حتى الثالث من ديسمبر المقبل. وصوت 254 نائبا لصالح مشروع القانون فيما صوت 175 نائبا ضده.