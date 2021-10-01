ضبط ابن تاجر ماشية سرق والده في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في المنيا، في كشف تفاصيل السطو على سيارتين نقل، مملوكتين لتاجر ماشية بالمنيا، وسرقة مبلغ مالي كبير، حيث تبين أن نجل المجني عليه، اتفق مع السائق على سرقة أموال والده، وادعاء تعرضه لسطو مسلح وسرقة الأموال.

كما تبين من التحريات، أن نجل المجني عليه اتفق مع السائق على سرقة أموال ابيه التي سيقوم بتحصيلها ثم اقتسامها فيما بينهما، كما اتفق معه على التوجه عقب ذلك وتحرير محضر بتعرضه لسطو مسلح.

وذكرت التحريات، أن مركز أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا، تلقى بلاغا من سائق له معلومات جنائية، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل بدائرة المركز، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل باستيقافه، حاملين أسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منه على مبلغ مالي، سبق له تحصيله لحساب تاجر ماشية، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، عن عدم صحة ادعاء المذكور، وقيامه بالاتفاق مع (نجل تاجر الماشية وصديق للمبلغ) على اختلاق الواقعة واقتسام المبلغ المالي فيما بينهما.

وباستهداف المتهمنين، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا، وأرشدا عن المبلغ المالي، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة الواقعة، بعد اعترافهما بصحة تحريات المباحث وإقرارهما بتفاصيل الجريمة.