واشنطن تدين هجوم مستوطنين في الضفة الغربية على قرويين فلسطينيين

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية خمسة أشخاص، بينهم قاصران، بعد هجوم شنه مستوطنون يهود على قرية فلسطينية بالضفة الغربية.

الهجوم، وهو الأحدث وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه نمط مستمر من الأعمال العدوانية من قبل المستوطنين في منطقة مسافر يطا جنوب شرق الخليل، أثار إدانة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.

وقال محمد حسين حمامدة، من قرية المفرق، لشبكة CNN الاخبارية، إن الحادث بدأ عندما نزل عشرات المستوطنين من بؤرة أفيجيل الاستيطانية المجاورة على القرية بعد ظهر يوم الثلاثاء، وألقوا الحجارة وهاجموا القرويين والماشية والممتلكات.

وقال محمد حسين حمامدة، من قرية المفرق، لشبكة CNN، إن الحادث بدأ عندما نزل عشرات المستوطنين من بؤرة أفيجيل الاستيطانية المجاورة على القرية بعد ظهر يوم الثلاثاء، وألقوا الحجارة وهاجموا القرويين والماشية والممتلكات.

وأصيب حفيد حمامدة، البالغ من العمر أربع سنوات، بحجر في الهجوم وتم نقله إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج من إصابات في الرأس.

وأظهر مقطع فيديو وزعته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان - التي استخدمت كلمة مذبحة لوصف الأحداث - رجالًا ملثمين ينتشرون في مجتمع زراعي صغير يهاجمون السيارات والمباني.