قطاع التصنيع في أمريكا ينمو بأعلى مستوى له في أربعة أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة نمو قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة له في غضون أربعة أشهر، مدعوما بالطلبيات الكبيرة على سلع المصانع.

وارتفع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لنشاط قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 1ر61 نقطة مقابل 9ر59 نقطة خلال الشهر السابق.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتشير البيانات إلى أن المصنعين يحرزون بعض التقدم فيما يتعلق بالطلبيات المتراكمة التي لا تزال مرتفعة ، ولكن تحديات الشحن المستمرة لا تزال تتسبب في إطالة أوقات التسليم.

ومع ذلك ، سيتعين على الطلبيات الاستهلاكية الثابتة والاستثمارات التجارية مواصلة دعم النمو المستمر في القطاع خلال الأشهر المقبلة.