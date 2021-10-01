جوارديولا: التنافس الشديد مع كلوب جعلني أفضل

يعتقد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن المنافسة الشرسة مع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ساعدته ليكون مدربا أفضل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم الأحد، عندما يحل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا في أنفيلد، لمواجهة متصدر جدول الترتيب الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بوجود جوارديولا على رأس الجهازين الفنيين للفريقين، فإن مانشستر سيتي وليفربول أصبحا قوة ضاربة في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة.

وقال جوارديولا :"كلوب ساعدني، فريقه ساعدني، لأكون مدربا أفضل. وضعني في مستوى آخر، أن أفكر في هذا وأثبت لنفسي ما أنا بحاجة إليه لأصبح مدربا أفضل".

وتابع :"لهذا السبب مازلت في هذا العمل. بعض المدربين، ويورجن من ضمنهم، يتحدونك للتقدم خطوة للأمام".

وفاز مانشستر سيتي في أنفيلد في الموسم الماضي للمرة الأولى في أخر 18 عاما.

كانت المباراةأقيمت في فبراير الماضي أثناء فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، وترددت تقارير في ذلك قيل في ذلك الوقت أن غياب الجماهير ربما ساعد مانشستر سيتي، ولكن جوارديولا يفضل أن يلعب أمام ملعب ممتلئ بالجماهير.

وأكد :"سعيد للغاية لأن أنفيلد سيمتلئ بالجماهير ويمكننا الذهاب واللعب هناك. من الرائع أن تعود الجماهيروأن يكون بإمكاننا الاستمتاع بأجواء رائعة هناك. أتمنى أن نتعامل مع هذا بشكل جيد".

وأكد :" لا أعلم الأسباب التي لم تجعلنا نفوز هناك في أخر 18 عاما. خلال الخمس سنوات التي توليت فيها تدريب مانشستر سيتي، كان ليفربول فريقا استثنائيا".