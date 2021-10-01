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تونس: الغنوشي يطلب من الرئيس قيس سعيد رفع التجميد عن البرلمان

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:02 م
طالبت رئاسة البرلمان في تونس الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن المؤسسة مع حلول الدورة النيابية الجديدة.

وتوجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببيان الى الرأي العام اتهم فيه الرئيس بتعطيل الدستور وتجميع السلطات بين يديه.

واضاف البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي "أن قرارات الرئيس بتعليق وتجميد اختصاصات البرلمان باطلة".

ويوافق تاريخ اليوم إنطلاق الدورة الجديدة للبرلمان بعد العطلة الصيفية.

وطالب نحو 90 نائبا باستئناف أعمالهم لكن قوات الامن أغلقت اليوم جميع منافذ مقر البرلمان.

وأصدر الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية منذ 25 يوليو جمد بموجبها البرلمان ثم أصدر قبل قبل أسبوع أمرا رئاسيا ألغى به معظم فصول الدستور وتولى السلطة التنفيذية وسلطة إصدار القوانين عبر المراسيم تمهيدا لاصلاحات سياسية.

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