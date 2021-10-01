اشترطت وزارة الداخلية السعودية، التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة، لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/ عن مصدر مسئول في الداخلية السعودية القول "إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، تقرر اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.