إحالة 10 موظفين بحي وسط مدينة المنيا إلى التحقيق لغيابهم بدون عذر

أجرى الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بأحياء وقرى المركز والمدينة، حيث قاد حملة لإزالة أعمال صب سقف مخالف في المهد بدون ترخيص بزاوية سلطان بالدور الثاني العلوي بمساحة ٨٠ مترا وتم عمل اللازم قانونا، حيث تمت الإزالة والتحفظ على بعض مواد البناء.

وتابع قياتي، سير العمل بحي وسط المدينة حيث أحال ١٠ موظفين من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون عذر ، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصر.

وكان اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، قد كلف نواب المدينة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لرفع كفاءة العمل في كافة القطاعات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.