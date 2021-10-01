متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل 19 شخصا من قصار القامة للتعرف على مقتنياته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، الخميس، 19 فردا من قصار القامة من الجمعية المصرية للأقزام بالإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية برئاسة أمل العرجاوي، تحت إشراف إنجي جابر رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم عمل جولة خاصة داخل القصر وشرح مقتنيات المتحف المختلفة واخذ صور تذكارية بداخل القصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الزيارة حرصا على التعرف على القيمة الأثرية والتاريخية العظيمة لمتحف المجوهرات الملكية، ومن خلال جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على مقتنياته الثمينة وعمارته التاريخية الفريدة.