 متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل 19 شخصا من قصار القامة للتعرف على مقتنياته - بوابة الشروق
الجمعة 1 أكتوبر 2021 12:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل 19 شخصا من قصار القامة للتعرف على مقتنياته

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 12:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 12:00 ص

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، الخميس، 19 فردا من قصار القامة من الجمعية المصرية للأقزام بالإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية برئاسة أمل العرجاوي، تحت إشراف إنجي جابر رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم عمل جولة خاصة داخل القصر وشرح مقتنيات المتحف المختلفة واخذ صور تذكارية بداخل القصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الزيارة حرصا على التعرف على القيمة الأثرية والتاريخية العظيمة لمتحف المجوهرات الملكية، ومن خلال جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على مقتنياته الثمينة وعمارته التاريخية الفريدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك