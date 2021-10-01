صندوق تحيا مصر: سجّلنا 6 أرقام في موسوعة جينيس خلال عامين متتاليين

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق يعمل على ستة محاور رئيسية، تشمل الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية للأسر الأولى للرعاية، والتنمية الاقتصادية لهذه الأسر إلى جانب محور التدريب والتعليم، ودعم الدولة في أوقات الكوارث والأزمات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مشروعات مصر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ كل محور من هذه المحاور يشهد تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تنفذ على مدار العام، بما يثري هذا المحور، ومن ثم التأثير في حياة المواطنين الأولى بالرعاية.



وأشار إلى أنّ الصندوق نجّح في تسجيل ستة أرقام قياسيين في موسوعة جينيس خلال عامين متتاليين، بما يؤكد أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأسرى الأولى بالرعاية أو تنمية المسؤولية المجتمعية أو العمل المجتمعي.



ولفت إلى أنّ الصندوق متهم بتفعيل المشاركة الفاعلة مع الحكومة وكل أجهزة الدولة سواء في القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى حلول سريعة تُرشِّد من الموارد المتاحة، مع التأثير في أكبر عدد من المواطنين المستحقين.



وأوضح أنّ الصندوق نظّم في مايو 2020، قافلة ضمّت 150 شاحنة محملة بـ300 ألف كرتونة مواد غذائية، وكل ما يتعلق بمستلزمات مستشفيات الصدر والحميات لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ الصندوق كان بإمكانه تسجيل هذه القافلة لدى الموسوعة لكن الإجراءات اللازمة للتسجيل كانت ستعيق تحرك القافلة في الوقت المناسب.



ونوه بأنّ الصندوق استمر على أمل تكرار التجربة من جديد، وهو ما تحقّق في نوفمبر 2020، إذ أطلق قافلة وصلت إلى مليون مواطن، سُجِّلت كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية وأكبر قافلة تبرع بالدواجن وتنظيم مسيرة لــ480 شاحنة خير، كسرت الرقم الهولندي الذي كان مُسجلًا بـ416 شاحنة.