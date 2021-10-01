سعر الغاز الأوروبي يسجل رقما قياسيا مع تفاقم أزمة الطاقة

ارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى رقم قياسي اليوم الجمعة، بلغ 100 يورو لكل ميجاوات / ساعة، فيما صعدت الصين من معركة عالمية من أجل إمدادات الطاقة، في خطوة هددت بعرقلة الانتعاش الاقتصادي، ثم سرعان ما تراجعت الأسعار لاحقا حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إنه في التداولات المتقلبة، ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة تصل إلى 3ر2٪ اليوم الجمعة قبل أن تتراجع. وأمرت الصين شركات الطاقة المملوكة للدولة بتأمين الإمدادات لهذا الشتاء على الإطلاق بجميع التكاليف، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وسيؤدي ذلك إلى تكثيف المعركة من أجل شحنات الغاز الطبيعي المسال والفحم تماما كما تداعت التدفقات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب روسي رئيسي.

وارتفعت أسعار الطاقة من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا

مع تعافي الاقتصاد من الوباء العالمي والعودة إلى العمل.

وتكافح أوروبا من أجل تأمين ما يكفي من الغاز والفحم قبل فصل الشتاء، ومع ارتفاع الأسعار اضطرت بعض الشركات الصناعية العملاقة المنتجة للأسمدة والمواد الكيميائية إلى إغلاق مصانعها أو تقليص إنتاجها.