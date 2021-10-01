محمد علي خير ينتقد بناء مسجد بالتجمع: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع

انتقد الإعلامي محمد علي خير، بناء مسجد في منطقة البنفسج بالتجمع الخامس، يبعد 500 متر فقط عن مسجد موجود بالفعل في المنطقة (مسجد الرحمن)، في مشروع تجمع له تبرعات إحدى الجمعيات الخيرية.



وقال خلال برنامجه "المصري أفندي" على شاشة "المحور"، مساء الجمعة، إن المسلمين في هذه المنطقة لا يحتاجون مسجدين، المسافة بينهما أمتار.



وأضاف: "سكان الشارع عندهم جامع كبير اسمه الرحمن، ليه منعملش مدرسة أو مستشفى في ظل الوباء والعجز.. المدرسة يمكن أن تخدم الكثيرين، وأيضًا المستشفى".



وأشار خير، إلى أن الجمعية الخيرية إذا كانت مصرة على بناء مسجد، فعليها التوجه لمنطقة نائية أو خالية من وجود مساجد.



وتابع: "ربنا جعل لنا الأرض مسجدًا وطهورًا.. إحنا بنتيمم منها ونصلي عليها.. وهناك مقولة شهيرة تذكر لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع".



وفيما شدّد خير على أنّه لا يعارض بناء المسجد، لكنّ الشارع الذي تعمل فيه الجمعية الخيرية على بنائه فيه يوجد به مسجد كبير، متسائلًا: "ما المعنى في ذلك".



