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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

محمد المهم
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 10:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 10:38 ص

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 2.75 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 9 إلى 15 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


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