استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 2.75 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 9 إلى 15 جنيها.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.