أرض الإله

أحمد مراد

دار الشروق

2020

فى روايته الخامسة يخوض أحمد مراد أرضًا شائكة، متتبعًا سرًّا من أسرار القدماء أُخفى بذكاء أمام أعيننا بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية. سر، قد يُغير للأبد قراءتك لواحدة من أهم لحظات التاريخ المصرى.

وتلقى الرواية الضوء على العديد من الحقائق التى غابت عن الأذهان عن التاريخ المصرى القديم الذى تعرض للتزييف. وتلفت الانتباه إلى العديد من الحقائق التاريخية التى لم يتوقف العقل عندها لحظة. مثل أن (فرعون) الذى ذُكر فى القرآن ليس لقبا أو منصبا، وإنما اسم شخص.

آدم من طين

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

2015

فى هذا الكتاب رواية قصيرة وأربع قصص تبوح جميعها بفن هذا الكتاب المفعم بالحنين والشوق الغنائية الأسلوبية التى صاحبت قصصه منذ بدايته، وحتى ترامى عالمه الإبداعى المتنوع، والذى جعل منه ظاهرة متفردة لكاتب متعدد الإمكانيات، وجوهر كل هذا التعدد يكمن فى خاصيته الأولى ككاتب قصة ممتاز وحكاء شاعر، وإضافة جديدة لعالم يتسع بين يدى الكاتب الفنان محمد المنسى قنديل.

إسطاسية

خيرى شلبى

دار الشروق

2010

يروى الكاتب المصرى فى هذه الرواية حكاية «إسطاسية»، وهى أرملة قبطية تعيش فى دلتا النيل، وتصبح أسطورة محلية عندما تكرس حياتها للانتقام من موت ابنها من خلال الصلاة، ويسرد الكاتب حكايات متتالية يجيد غزلها الكاتب فيشكل منها عالمًا سحريًّا يغرى بمتابعة تفاصيله الأخاذة، ويكشف أسرار تلك الأركان المنزوية من ريفنا وذواتنا التى لا تتوقف عن التغيير.

سيدة الزمالك

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

2018



يفاجئنا الروائى أشرف العشماوى بإبداع جديد فى قالبه وبنائه، وبلغته البصرية التى تتميز بها كتاباته يسرد لنا الأحداث بأصوات أبطاله الخمسة، كل منهم يحكى مغامرته ليكون الرابح فى مجتمع متقلب يقدم أوراقا جديدة للعب كل مرة، جمعتهم الأقدار حول مائدة تمتد بطول الزمن وعرض الوطن، يقامرون بمصائر بعضهم ويتلاعبون بالحقيقة، لكن لا أحد يدرى كيف تكون النهايات مهما خطط لها!.