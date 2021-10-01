 سد النهضة.. شكري: تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاق ملزم استهلاك محلي - بوابة الشروق
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سد النهضة.. شكري: تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاق ملزم استهلاك محلي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 10:43 م
علّق سامح شكري وزير الخارجية، إنّ التصريحات الإثيوبية التي تحدثت عن رفض أي اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنّ هذه التصريحات للاستهلاك المحلي ويبرهن على أن إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي.

وتابع: "النظام هناك تحت ضغط في ظل تعامله مع قضايا داخلية لا نتحدث عنها".

وأكمل: "هناك تصاعد من المجتمع الدولي في التعاطي مع ملف سد النهضة، والتقيت وزراء خارجية في دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكانوا دائما ما يثيروا هذه القضية".

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