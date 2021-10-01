 نقيب الفنانين الكويتيين يتابع الاستعداد لانطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي - بوابة الشروق
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نقيب الفنانين الكويتيين يتابع الاستعداد لانطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كتبت - رضا الحصري:
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:40 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:40 م

أجرى الدكتور نبيل الفيلكاوي، نقيب الفنانين الكويتيين، اليوم الجمعة، لزيارة مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، والمقرر انطلاق دورته السادسة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل، وذلك لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والنقابة في دورات المهرجان المقبلة.

وكان في استقبال نقيب الفنانين الكويتيين، فريق عمل المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

المهرجان يرأسه شرفيًا النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 


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