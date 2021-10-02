تعادل مثير بين فينيزيا وكالياري بالدوري الإيطالي

خطف فينيزيا تعادلا مثيرا من أرض مضيفه كالياري بنتيجة 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم كالياري عن طريق كيتا بالدي في الدقيقة 19،قبل أن ينجح فينيزيا في تسجيل هدف التعادل عبر جيانلوكا بوسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحرم فينيزيا مضيفه من تحقيق أول فوز له هذا الموسم، حيث كان كالياري قد خاض ست مباريات بالمسابقة تعرض خلالها للخسارة في أربع مباريات وتعادل في اثنين، قبل أن يحقق التعادل الثالث اليوم مع فينيزيا.

ورفع فينيزيا رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر، فيما رفع كالياري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر( قبل الأخير).