 تعادل مثير بين فينيزيا وكالياري بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
السبت 2 أكتوبر 2021 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

تعادل مثير بين فينيزيا وكالياري بالدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:56 م

خطف فينيزيا تعادلا مثيرا من أرض مضيفه كالياري بنتيجة 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم كالياري عن طريق كيتا بالدي في الدقيقة 19،قبل أن ينجح فينيزيا في تسجيل هدف التعادل عبر جيانلوكا بوسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحرم فينيزيا مضيفه من تحقيق أول فوز له هذا الموسم، حيث كان كالياري قد خاض ست مباريات بالمسابقة تعرض خلالها للخسارة في أربع مباريات وتعادل في اثنين، قبل أن يحقق التعادل الثالث اليوم مع فينيزيا.

ورفع فينيزيا رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر، فيما رفع كالياري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر( قبل الأخير).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك