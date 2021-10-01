أوقاف مطروح: استلام 2 طن لحوم ضمن الدفعة 8 من لحوم الأضاحي

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم استلام 2 طن من الدفعة ال8 من لحوم الأضاحي؛ لتوزيعها على القرى والنجوع الأكثر احتياجا في قطاع شرق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أنه تم توزيع اللحوم على قرى ونجوع الضبعة، العلمين، الحمام، بواسطة أئمة المساجد وتحت إشراف أعضاء هئية التفتيش بالمديرية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن إجمالي ما وصل من لحوم لمديرية أوقاف مطروح من لحوم الأضاحي بلغ ١٦ طنا تم توزيعها على جميع الإدارات، وفي عمق الصحراء على قرى ونجوع القطاعات الغربية والوسطى والجنوبية، في مدن النجيلة، سيدي براني، السلوم، ومرسى مطروح، وسيوة.

وجاءت تعليمات المديرية أن يتم التوزيع دون تصوير حفاظا على كرامة المواطن المطروحي الذي يتسلم حقه من هدية وزارة الأوقاف.

وتواصل مديرية أوقاف مطروح حملتها بتنظيف أسطح المساجد،فى إطار الاستعداد لفصل الشتاء، حيث قامت الإدارات الفرعية من السلوم مرورا ببراني، النجيلة، مرسى مطروح، الضبعة والعلمين والحمام، سيوة، تحت إشراف مديري الإدارات وأعضاء هيئة التفتيش.

ووجه العمال ببذل قصارى الجهد ومتابعة نظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة لمواجهة كورونا.