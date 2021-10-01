تزايد حالات العبور غير الشرعي على الحدود الألمانية البولندية

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ذكرت مديرية الشرطة في برلين أن عدد الأشخاص العابرين بصورة غير شرعية للحدود الألمانية البولندية إلى ولاية براندنبورج، تزايد بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين.

وأعلنت إدارة الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة أن هناك زيادة كبيرة لهؤلاء العابرين غير الشرعيين خاصة في شهر أغسطس (225 شخصا) وسبتمبر (1305 أشخاص) الماضيين.

جاء معظم هؤلاء الأشخاص، وفقا لبيانات الشرطة، من العراق وكذلك من سوريا وإيران واليمن.

وقالت الشرطة الاتحادية إنه بين بداية العام ونهاية سبتمبر تم تسجيل عبور ما مجموعه 1556 شخصا لم يصرح لهم بالدخول عبر كل من بيلاروس وليتوانيا وبولندا.

وأضافت الشرطة أنه قد اكتشف يوم أمس الخميس وجود 40 شخصا في وضع غير آمن داخل منطقة تحميل شاحنة بالقرب من مدينة فرانكفورت / أودر.

وأمر أحد القضاة باحتجاز شخص يبلغ من العمر 43 عاما يشتبه في تهريبه للبشر من داخل أراضي أوكرانيا.

واكتشفت الشرطة الاتحادية أمس الخميس أيضا وجود 41 شخصا بينهم امرأة وطفلان، بعد أن قام أحد المواطنين بإبلاغ الشرطة عنهم لدى نقلهم على الطريق الاتحادي 87 عند بلدة راجوف.

وقالت الشرطة الاتحادية إن شخصا يبلغ من العمر 49 عاما من بيلاروس يشتبه في تهريبه هؤلاء، وقد تم اعتقاله والتحفظ عليه.