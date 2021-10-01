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أوكرانيا تسجل 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا


نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 9:14 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفا و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و435 ألفا و413 إصابة.
وذكرت الوزارة أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 172 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 56 ألفا و446 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.
وتعافى على مدار أمس، 3264 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و258 ألفا و


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