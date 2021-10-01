الصحة: حصول الحوامل والمرضعات على لقاح كورونا مرتبط بتقييم المخاطر

بعد التوصية الأمريكية..



قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير إدارة الشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن حصول الحوامل والمرضعات على لقاح كورونا مرتبط بتقييم المخاطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنّ مصر اتبعت نهجًا في التعامل مع تطعيمات كورونا يتمثّل في الالتزام بالمواصفات الصريحة التي حصلت عليها اللقاحات.

وأشار إلى أن مصر تجري دراسات بشكل مستمر، كما تتابع الموقف على الصعيد العالمي، موضحًا أنه حتى الآن لا يُنصح بحصول الحوامل على اللقاح.

وأكّد أنّ مصر تستمد الموافقات من منظمة الصحة العالمية، مشدّدًا على أنّ الدولة ملتزمة بالمحافظة على حياة المواطنين.

وكان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" قد أصدر توصية عاجلة للنساء الحوامل واللاتي ولدن حديثًا للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأوصي بأهمية التطعيم قبل الحمل أو أثنائه لأن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة.