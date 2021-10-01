تضارب مصالح في اختيار كتاب «أطفال كاديلاك»: انتقادات حادة للجنة تحكيم جائزة فرنسا الأدبية «جونكور»

حالة من الجدل تشهدها لجنة التحكيم جائزة فرنسا الأدبية الكبرى «جونكور» بسبب الخلاف حول الانتهاكات الأخلاقية بعد أن تضمنت القائمة المختصرة لهذا العام كتابًا من تأليف خليل إحدى العضوات بلجنة التحكيم، وقد أشعل الجدل قيام العضوة نفسها بكتابة مراجعة نقدية لاذعة بحق أحد المتنافسين الآخرين على الجائزة بعد ترشيحه مما يعد تناقضًا سافرًا لنزاهة التحكيم.

وكشفت إذاعة «فرانس إنتر» أن الجائزة الأدبية المرموقة وقعت بالفعل فى فخ تضارب المصالح برغم أن موسم الجوائز الأدبية قد بدأ لتوه، وأشارت إلى أن عضوة لجنة التحكيم، كاميل لورينز، هى حبيبة فرانسوا نودلمان، الفيلسوف الذى تم اختياره فى القائمة المختصرة للجائزة عن مذكراته التى تحمل عنوان «أطفال كاديلاك».

وقد دافعت لجنة تحكيم الجائزة عن هذا القرار؛ فقال رئيس أكاديمية «جونكور»، ديدييه ديكوين، إن الكتاب الخاص بـ«نودلمان» هو كتاب جيد؛ ولذا فإنه لا يوجد سبب لمعاقبته، وقال سكرتير الأكاديمية، فيليب كلوديل، إن العديد من أعضاء لجنة التحكيم أعجبوا بالكتاب قبل اكتشاف العلاقة، وأضاف أنهم صوتوا على هذه القضية وقرروا أنه لا حرج فى إدراج الأصدقاء والعائلة فى الاختيار، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ومع ذلك، أشار «كلوديل» إن مراجعة «لورينز» النقدية اللاذعة التى نشرتها هذا الشهر فى صحيفة «لوموند» كانت انتهاكًا واضحًا لقواعد «جونكور»، ولكن ما قامت به العضوة يستأهل التوبيخ فقط وليس الإقصاء.

وقد كشفت لجنة التحكيم المكونة من 10 أشخاص عن أنها ستقوم بالإعلان عن الفائز بالجائزة هذا العام فى 3 نوفمبر المقبل.