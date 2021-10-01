عنف الجماهير يلقي بظلاله على مواجهة مارسيليا وجالاتا سراي في الدوري الأوروبي

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ألقى عنف المشجعين بظلاله على المباراة التي جمعت بين مارسيليا الفرنسي وجالاتا سراي التركي مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، وقد توقفت المواجهة لدقائق قبل أن يتواصل اللعب وتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وذكرت قناة "آر.إم.سي سبورت" وصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مشجعي جالاتا سراي ألقوا ألعاب نارية إلى أرضية الملعب في البداية.

وبعدها قام مشجعو كلا الفريقين بقذف المشاعل باتجاه بعضهم البعض، وتوقفت المباراة لدقائق، وذلك بعد 38 دقيقة من بدايتها.

ونجح أفراد الأمن والشرطة في السيطرة على الوضع، كما توجه فاتح تريم مدرب جالاتا سراي إلى جماهير الفريق للتحدث إليهم كما تحدث ديميتري باييه قائد فريق مارسيليا إلى مشجعي فريقه.

وذكرت قناة "آر.إم.سي سبورت" :"حوادث مجددا في استاد فرنسي."

بينما ذكرت صحيفة "ليكيب" :"حلقة حزينة جديدة"، حيث شهد الدوري الفرنسي مؤخرا عدة أحداث شغب.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثالثة خلال أسابيع قليلة التي يتورط فيها مشجعو مارسيليا في أعمال عنف.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أنه كان هناك استفزاز قبل المباراة وأنه ورد أن مشجعي مارسيليا رفعوا العلم اليوناني لإثارة رد فعل متوتر من جانب مشجعي جالاتا سراي التركي.