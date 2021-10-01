انتهاء مسابقة المتنبى الصغير للموهبين في الشعر بمدارس العريش

انتهت اليوم الخميس مسابقة المتنبي الصغير التى نظمها قسم الموهوبين والتعلم الذكى بادارة العريش التعليمية تحت اشراف : منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية وعز عزازى وكيل الإدارة بالتعاون مع توجيهات : المسرح والصحافة واللغتين العربية والإنجليزية ومنى ممدوح صقر رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى بالإدارة، باشتراك تلاميذ المدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالإدارة.

وأشار الدكتور محمد ابراهيم آدم مسئول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي ( فى بيان ) الى أنه تم تقسيم المشاركين الى 3 مجموعات : من الصف الأول الى الرابع الابتدائى ، من الصف الخامس الى السادس الابتدائى ، ومن الصف الأول الى الثالث الاعدادى .. حيث تم اختيار 5 فائزين من كل مستوى لتكريمهم وفوزهم بالجوائز .

وأضاف أن لجنة التحكيم ضمت كلا من : اسماعيل عايش وخالد خليل أبو حمام موجهى لغة عربية ، مسعد بدر معلم خبير لغة عربية ، حسام فروجة موجه لغة انجليزية ، وايمان جمعة عبد الرحمن موجهة المسرح بإدارة العريش التعليمية .

ويذكر أن مسابقة " المتنبى الصغير في الشعر " أقيمت على مدار يومين : أمس واليوم ، وتهدف الى اكتشاف الموهوبين في فن إلقاء وكتابة الشعر بمدارس المرحلتين : الابتدائية والاعدادية على مستوى ادارة العريش التعليمية لتحقيق الطلاقة اللغوية لدى التلاميذ الموهوبين في الشعر بالمرحلتين .