 تركيا تنتقد اتفاقا دفاعيا بين فرنسا واليونان بوصفه يضر بالناتو - بوابة الشروق
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تركيا تنتقد اتفاقا دفاعيا بين فرنسا واليونان بوصفه يضر بالناتو

د ب ا
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:59 ص

ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن اتفاقا دفاعيا لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، تم إبرامه هذا الأسبوع يضر بحلف شمال الأطلسي(ناتو).

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية ، فإن الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الثلاثاء الماضي، في باريس ، يأتي في إطار "جهود غير مجدية" من قبل أثينا لتحقيق "مزاعمها القصوى المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي".

وذكر ماكرون أن الاتفاق ستكون لها نتائج جيوسياسية كبيرة، لاسيما في شرق البحر المتوسط، حيث أن هناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن موارد الطاقة.

وقالت أنقرة "إنه أمل بعيد المنال أن تعتقد اليونان أن بإمكانها أن تجعل تركيا تقبل ادعاءاتها من خلال تشكيل تحالفات عسكرية ضد تركيا، بطريقة تضر بحلف الناتو".

 


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