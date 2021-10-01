مقتل 7 أشخاص في حريق بمستشفى عزل برومانيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم بعد اندلاع حريق في مستشفى عزل روماني اليوم الجمعة.

واندلعت النيران في وحدة العناية المركزة التي تعالج عدوى كوفيد -19، وقفز بعض المرضى من النوافذ، بينما أنفذ رجال الإطفاء آخرون، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتمتلك رومانيا واحدة من أقل البنى التحتية للرعاية الصحية تطورا في الاتحاد الأوروبي، وقبل الوباء كان النظام مليئًا بالفساد والسياسة داخل الإدارة، وفقا للصحيفة.

ووقع الحريق في مدينة كونستانتا، وهو ثالث حادثة حريق تقتل أناسًا في رومانيا خلال العام الماضي.

ومن جانبه، قال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بعد الحريق: "لقد فزعت بالمأساة، إنها دراما رهيبة جديدة تؤكد الافتقار إلى البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية في رومانيا، التي تتعرض لضغوط لا يمكن تصورها من قبل الموجة الرابعة من الوباء".