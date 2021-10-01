مباحث أسيوط تكشف تفاصيل صادمة في مقتل طفل انتقاما من والده في ديروط

تمكنت مباحث ديروط من كشف ملابسات العثور علة جثة طفل داخل الأراضي الزراعية.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير امن اسيوط بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من مزارع مقيم بدائرة المركز بعثوره على جثة حفيده 10 سنوات بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

وأمر مدير الامن بتشكيل فريق بحث ضم العميد احمد البديوي رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عطية رئيس مباحث ديروط والرائد محمود مرسي معاون المباحث باشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية وبالتنسيق مع العميد ياسر طنطاوي رئيس فرع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

وتوصلت جهود البحث إلى أن ربة منزل تدعى "ع.ن" مقيمة بذات الناحية وراء ارتكاب الجريمة؛ وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأهلية المجنى عليه لخلافات الجيرة، قام خلالها والد المجنى عليه بالتعدي عليها بالسب فضلا عن تشهيره الدائم بها أمام الأهالى.

وتمكن المقدم محمد عطية من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لتشهير والد الطفل بسمعتها، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده حيث أعدت سلاح أبيض وإستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه وإصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته وأرشدت عن الأداة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.