شكري: لقاء الرئيس ومستشار الأمن القومي الأمريكي كان فرصة لطرح إنجازات مصر في إذكاء حقوق مواطنيها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان تناول بعمق كل أوجعه التعاون بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنّ اللقاء كان فرصة لطرح كل الإنجازات التي حقّقتها مصر في إذكاء حقوق مواطنيها، مشدّدًا على أنّ هذه مسؤولية الدولة في حماية ورعاية مواطنيها.

ولفت إلى أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على أهمية العلاقة الاستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة وتثبيت الاستقرار والأمن ومعالجة التحديات سواء إقليميًّا أو دوليًّا.

وأشار إلى أنّ هناك حالة من التوافق بين مصر والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع العديد من القضايا، مؤكّدًا أن اللقاء تناول - بشفافية - الحديث حول حقوق الإنسان وموضوعات التنمية الاقتصادية وإسهام الولايات المتحدة في جهود التنمية المصرية.