الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية خطفت راعي ماشية بشبعا

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أكد الجيش اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي خطفت راع لقطيع من الماشية يدعى محمد عماد عطوي في محلة جبل السدانة بشبعا.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان اليوم، أنه يتابع الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".