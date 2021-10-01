 الولايات المتحدة تطالب بتحقيق شامل في مقتل زعيم الروهينجا «محب الله» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تطالب بتحقيق شامل في مقتل زعيم الروهينجا «محب الله»


نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 5:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 5:51 ص

طالبت الولايات المتحدة اليوم، بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل محب الله أحد زعماء أقلية الروهينجا المسلمة في بنجلاديش يوم الأربعاء الماضي وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في تصريحات وردت ضمن بيان صدر عن الوزارة اليوم - عن حزنه العميق وانزعاجه لمقتل محب الله ، الذي وصفه بأنه كان أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا حول العالم.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة "يشرفها" تكريم عمل محب الله بمواصلة مساعيه في الدفاع عن أقليته ورفع صوتها بقرارات تتعلق بمستقبل أعضائها.

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