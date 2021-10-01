مستشار الأمن القومي الأمريكي والسفير الفرنسي لدى واشنطن يبحثان تعزيز الثقة بين البلدين

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إيتيين، سبل تعزيز الثقة بين البلدين ودفع جدول الأعمال المشترك.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن سوليفان رحب بخطة السفير فيليب إيتيان، للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأمريكية لدفع جدول الأعمال المشترك قبل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوروبا أواخر أكتوبر الجاري.

وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو بدء عملية مشاورات معمقة حول عدد من القضايا الإستراتيجية، من أجل تهيئة الظروف لضمان الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق أهداف مشتركة.

يشار إلى أن فرنسا كانت قد أعلنت استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا، الأمر الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس. وسعت واشنطن إلى تهدئة غضب باريس وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن فرنسا "شريك حيوي" في منطقة المحيطين الهندي والهادي وإن واشنطن ستواصل التعاون مع باريس.