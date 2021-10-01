كشفت مصادر مطلعة تفاصيل التحقيقات الجديدة مع الشيخ محمود شعبان، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا في قضية جديدة، بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.



وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن النيابة واجهت الداعية فى جلسة التحقيق أمس بما منسوب إليه فى محضر التحريات بشأن قيامه بنشر الفكر التفكيري داخل السجن، وذلك أثناء قضائه فترات التريض في أثناء فترة حبسه بالقضية رقم 771.



وتابعت المصادر أن شعبان نفى فى التحقيقات قيامه بنشر الفكر التكفيري داخل السجن، قائلا إنه يحارب هذا الفكر بكل صوره، لافتة إلى أن النيابة قررت فى نهاية جلسة التحقيق حبسه 15 يوما احتياطيا، وضمه للقضية التي تحمل الرقم 595 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت يوم الإثنين الماضي، إخلاء النيابة سبيل محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، إلا أنه أثناء إنهاء الإجراءات تبين اتهامه فى قضية جديدة.